Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çubuk'taki Otobüs Sırası İddialarına Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesindeki öğrenci yurdu önündeki otobüs sırası yoğunluğu görüntüleri ve yeterli otobüs verilmediği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Belediye, bölgede direkt/ekspress otobüs hatları açtıklarını ve 28 bin 429 yolcu taşıdıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çubuk ilçesinde öğrenci yurdu önündeki otobüs durağında oluşan otobüs sırası yoğunluğu görüntüleri ve yeterli otobüs verilmediği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'taki KYK yurdu önünde otobüs sırası görüntülerine ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında ulaşım ile ilgili sorunlarla gündeme gelen yurtlar, kent merkezine ve okullara uzak konumda olup öğrencilerin bu nedenle yaşadıkları mağduriyeti gidermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi bölgede direkt/ekspress otobüs hatları açmıştır. 474 AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay hat numaralı güzergahımızda 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında 366 adet servis verilmiş olup, toplamda 28 bin 429 yolcu taşınmıştır. Bu servislere yönlendirilen 160 yolcu kapasiteli körüklü ve 80 yolcu kapasiteli solo araçlarımız ile toplam 51 bin 520 yolcu kapasitesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, otobüslerin kapasitesinin yüzde 55 doluluğa ulaştığı ve bölgede yetersiz hiçbir durumun olmadığı kaydedildi. Öğrenciler ayakta gitmek istemediği için söz konusu otobüslerin kapasitesinin yüzde 45'inin boş gözüktüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen ulaşım hattının uzun olması sebebiyle EGO Genel Müdürlüğü bölgede sabit denetim görevlileri yetkilendirmiş, öğrencilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için ek seferler koymuştur. Aşağıdaki video düne aittir. Ek seferler neticesinde okulların açıldığı ilk iki gün yaşanan sorunların haftanın diğer günler yaşanmadığı ve sürecin normalleştiği gözlemlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecektir." - ANKARA