Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ne Başvurular Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin yeni dönem başvuruları başladı. 9-14 yaş arası çocukların 25 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekleri Çocuk Meclisi'nde, 28. dönem üyeleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

Başkentli çocukların, katılımcı bir anlayışla, görüşlerini, fikirlerini ve çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararı alarak çocuk haklarını öğrendikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin yeni dönem başvuru süreci başladı.

Yaşadığı alanları güzelleştirmek adına taleplerini ifade etmelerinde ve çözüm yolları bulmalarında aktif rol almalarını amaçlayan Çocuk Meclisi'nin 25 Eylül itibariyle başlayan başvuru süreci 31 Ekim'de sona erecek ve Çocuk Meclisi'nin yeni dönem üyeleri 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimle belirlenecek.

BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR ONLİNE OLARAK YAPILABİLECEK

28'inci Dönem Çocuk Meclisi üyesi olmak isteyen ilk veya ortaokul öğrencisi 9-14 yaş arasındaki çocuklar, https://cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Formda yer alan bilgiler doğrultusunda abbcocukmeclisi06@gmail.com adresine aday tanıtım videolarını gönderebilecekler.

5 Kasım'da gerçekleşecek seçimin ardından 28. Dönem Çocuk Meclisi görevine başlayacak.