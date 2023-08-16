Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerini düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle, sahada çalışan personelin zorunlu haller dışında öğle saatlerinde çalıştırılmaması kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcakların yaşandığı Ankara'da, arazide ve sahada çalışan belediye personeli, 10.30-15.30 saatleri arasında çalıştırılmayacak.