Ankara Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı üçüncü toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, ek dersli usta öğreticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebi de gündeme geldi. Meclis üyeleri, sorunların çözümü için çaba göstereceklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı üçüncü toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlık yaptı.

Büyükşehir Belediye bünyesinde hizmet veren ek dersli usta öğreticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle ABB önünde yaptığı açıklamayı meclis gündemine taşıyan Ünal, yaşanan sorunları ilgili makamlara ilettiğini belirterek, bununla ilgili gerekli düzenlemenin de yapılmasını meclisten talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da eylem yapan personelin çalışma sistemlerinin saat üzerinden olması nedeniyle belediyelerin belirlenen rakamların üzerinde bir ücret verme yetkisinin olmadığını söyledi. Neslihanoğlu, ek derslilerin çalışma ücretlerine ilişkin yetkili makamın bakanlık olduğunu kaydetti.

Yeniden söz alan Fatih Ünal, bu sorunun çözülmesi için gereken tüm gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Ünal, sokak köpekleri toplayıcılarının da 4 aydır maaşlarını alamadıklarına yönelik şikayetler aldıklarını bildirdi.

Komisyon raporlarının okunarak kabul edildiği birleşim, gündem dışı konuşmaların ardından yarın toplanmak üzere kapatıldı.