Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı İmzalandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, STK'ler, arama kurtarma dernekleri, akademisyenler, gönüllülerle yapılan çalışmalar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan Afet Müdahale Planı'nı imzaladı. Plan, olası afetlere karşı etkili müdahalede bulunmak, kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve kenti güvenli yarınlarla buluşturmak amacıyla hazırlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, STK'ler, arama kurtarma dernekleri, akademisyenler, gönüllülerle yapılan çalışmalar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan Afet Müdahale Planı'nı imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olası afetlere karşı etkili müdahalede bulunmak, kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve kenti güvenli yarınlarla buluşturmak adına ulusal ve uluslararası belgelerin rehberliğinde "Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı" hazırlandı.

Başkan Yavaş tarafından imzalanan plan, öncelikle kent genelinde ve ülkede yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak ana destek çözüm ortakları ve koordinasyonu sağlamak amacıyla birimlerin uygulama alanlarını kapsıyor.

Plan, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), İl Afet Müdahale Planı, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde elde edilen teknik veriler esas alınarak hazırlandı.

Planda, Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleri afet mücadelesine dahil edilirken afet anında nasıl müdahalede bulunulacağı, araç ve envanter durumu, personel görevleri ve müdahale tanımları da yer alıyor.