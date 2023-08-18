Ankara Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos Depremi'nin 24. yılında 'Afet Müdahale Planı Çalıştayı' düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 17 Ağustos Depremi'nin 24. yılında "Afet Müdahale Planı Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayın açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, " Cumhuriyet'in 100. yılında afet eylem planlaması yapılması gerekiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos Depremi'nin 24. yıl dönümünde hem farkındalık yaratmak hem de meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için "Afet Müdahale Planı Çalıştayı" düzenledi. ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda; Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Prof. Dr. Timur Gültekin ve Doç. Dr. Mustafa Kerem Koçlar sunum yaparken açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Afet Müdahale Planı'na ilişkin süreci paylaştı.

17 Ağustos ve 6 Şubat Depremleri'nde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Yavaş, şunları kaydetti:

"Aradan 24 yıl geçti, ardından 6 Şubat depremini yaşadık. Teknoloji gelişiyor, yaşanan afetlerde boyut değiştirmeye başlıyor. 2023 yılına girdik, Cumhuriyet'in 100. yılında afet eylem planlaması yapılması gerekiyor. Yaşadığımız afetlerin türü de değişmeye başladı. Geçen yıl yaşadığımız gibi Ankara'da da büyük boyutlu sel baskınları oluşacak. Belediyemizin imkanlarıyla şu anda yapabileceklerimizi yapacağız. Çünkü çarpık yapılaşma nedeniyle, her yerin betonlaşması nedeniyle, artık toprak suyla buluşmuyor."

Sadece Ankara'da değil Türkiye'de yaşanabilecek tüm afetlere karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan Yavaş, sivil toplum kuruluşları ile birlikte afet gönüllüleri yetiştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tedbir alındığı ve kamu görevlilerinin görevlerini düzgün yaptığı sürece afetleri en az hasarla atlatmak mümkün. Bizim de amacımız o… Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlığımızı yapıp, inşallah olmamasını temenni ettiğimiz afetler olduğu takdirde, seri bir şekilde müdahalede bulunabilmek için bu planı hazırladık."