Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem dışı söz alan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, CHP'li meclis üyesi Sait Atalay'ın Çubuk'ta Alevi köylerine hizmet edilmediği yönündeki iddialarına yanıt verdi. Toplantı, diğer meclis üyelerinin gündem dışı konuşmaları ile devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, haziran ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

ABB Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlık etti.

Tutanak özetlerinin kabul edildiği toplantıda, Meclis Başkanlığına sunulan gündem maddeleri ile komisyon raporları oylamaya sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, gündem dışı söz alarak konuşma yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, dün yapılan meclis toplantısında, CHP'li meclis üyesi Sait Atalay'ın Çubuk'ta Alevi köylerine hizmet edilmediği yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Dünkü meclis toplantısında gelişen olayları videodan izleyerek üzüntü duyduğunu ifade eden Demirbaş, CHP'li meclis üyesi Atalay'ı kınayarak, "Alevi, Sünni köyü" diye bir ayrım yapılmadığını söyledi.

Göreve geldiğinde her vatandaşa eşit davranacağı sözünü verdiğini ifade eden Demirbaş, Çubuk'taki 77 köyden 18'inin Alevi köyü olduğunu belirterek, Alevilere yönelik Aşure Günü programları yapıldığını, kendilerine her türlü desteğin sağlandığını ayrıca Cemevi açılış davetlerine kendisinin bizzat katıldığını aktardı.

Demirbaş, mecliste konuşma yaparken, iktidar ve muhalefet meclis üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Demirbaş'ın konuşmasının ardından Başkanvekili Ünal, "Alevi, Sünni" tartışması yapmak için değil, hizmet etmek için mecliste bulunduklarını anımsattı.

Ünal'ın konuşmasının ardından söz alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, inançlarının temelinde birlik yattığını, ağızdan çıkan yanlış bir cümlenin yerel meclisteki birliği zedeleyeceğini, bu işlere bir son verilmesi gerektiğini belirterek, Ankara'nın sorunlarından başka gündemlerinin olmadığını vurguladı.

Toplantı, diğer meclis üyelerinin gündem dışı konuşmaları ile devam etti.

ABB Birinci Başkanvekili Ünal, Köse'nin konuşmasının ardından yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.