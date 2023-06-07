Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Haziran ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi.

ABB Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlık etti.

Ünal, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig Final maçında Fenerbahçe'yi uzatmalar sonucunda 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kadın Futbol Kulübünü kutladı.

Tutanak özetlerinin kabul edildiği toplantıda Meclis Başkanlığına sunulan gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

Bu kapsamda, bazı AK Partili Meclis üyeleri tarafından, 2019 yılından itibaren ABB ve iştirakleri olan şirketlere kaç personel alındığı ve güncel personel sayısı hakkında soru önergesi verilirken yine bu tarihten itibaren borçlanma yetkisi dahilinde nereye, ne kadar kredi kullanıldığı ile vade ve faiz oranlarına ilişkin bilgi talebinde bulunuldu.

Soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene teşekkür etti.

AK Parti olarak 85 milyon vatandaşa en güzel hizmeti vermeye devam edeceklerini aktaran Köse, "Sonuçlara Ankara açısından bakacak olursak Kazanan TCG Anadolu savaş gemimiz, İHA'mız, SİHA'mız oldu. Kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu." ifadelerini kullandı.

Köse'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sürecindeki ifadelerine yönelik eleştirilerde bulunması ve neden yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden rahatsız olduğunu sorması üzerine salonda gerginlik yaşandı.

Köse'nin sözlerine itiraz eden CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti.

ABB Birinci Başkanvekili Ünal, Köse'nin konuşmasının ardından yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.