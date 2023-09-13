Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı 3'ncü birleşimi yapıldı.

ABB Meclis salonunda düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlık etti.

Komisyon raporlarının okunarak kabul edildiği birleşimde konuşan Ünal, Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Hayvan Geliştirme Bölgesini ziyaret ettiklerini, burada hayvanlara yönelik çok başarılı hizmetler yapıldığını söyledi.

Ünal, hizmetleri gururla karşıladığını belirterek Sincan Hayvancılık Organize Sanayi Başkanı Birol Mermer'i tebrik etti.

2000 yılından itibaren projelerin geliştirilmesi için orada inşa edilen yapılara ilişkin ruhsat ve yol katılım bedeli alınmamasına yönelik kararlar alındığını aktaran Ünal, bu kararların hayvancılığın geliştirilmesi ve tarıma katkıda bulunulması üzerinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Ünal, burada hizmet verenlerden son zamanlarda ABB tarafından bedeller talep edildiğini aktardı. Bürokratik zorluklar yaşanması nedeniyle yargı süreçlerinin başlatıldığını ifade eden Ünal, bu uygulamanın yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Ünal'ın ardından söz alan Sincan Meclis Üyesi Nihat Yalçın da buraya yatırım yapmak için 7 iş insanının beklediğini, ABB'nin bu uygulamaya son vermesinin, bölge esnafının kalkınmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise belediye meclisinin kanunla belirlenen harçlara yönelik karar alma yetkisi bulunmadığını, yapacakları araştırma neticesinde çözüme destek olacaklarını söyledi.

Birleşim, yarın saat 18: 00'de toplanmak üzere kapatıldı.