Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Yapıldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda, bazı raporlar okunarak kabul edildi ve soru önergelerine cevap verileceği belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.
Meclis Toplantı Salonundaki toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal Başkanlık etti.
Yeterli katılımın sağlandığı toplantıda, bazı raporlar okunarak kabul edildi.
Meclis üyelerince sunulan soru önergelerine süresi içerisinde cevap verileceğini kaydeden Ünal, yarın toplanmak üzere birleşimi kapattı.
Kaynak: AA / Politika