Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ayın İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlığında Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gündem maddelerinin okunmasıyla başlayan toplantıda, okunan komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem dışı söz alan AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, dünkü toplantıda, belediye personelinin ücretlerine ilişkin hak kayıplarını anlatmalarının ardından belediye yönetimince gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve hak kayıplarının yaşanmayacağını belirten mesajların personele gönderildiğini ifade etti.

Yalçın, aynı sözün bir buçuk yıl önce de verildiğini ancak yerine getirilmediğini söyledi ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise personel maaşlarıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını, bunun mesaj yoluyla bildirildiğini ve sürecin, personelin memnun olacağı şekilde tamamlanacağını dile getirdi.

Sorunun Eyt'den kaynaklandığını söyleyen Neslihanoğlu, şu an 5 bin civarında Eyt'li personel bulunduğunu bildirdi.

"Hesap yapmayı bilmediğiniz ve bu işleri yönetemediğiniz o kadar açık ki..."

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de işçilerin sorununun Büyükşehir Belediyesinin devasa sorunlarının önüne geçtiğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinin en kötü zamanlarını yaşıyor." dedi.

Köse, işçilerin hakları konuşulurken, muhalefet partilerinin meclis üyelerinin konuyu genel seçime bağladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye gündemini konuşarak bunu örtemezsiniz. Hesap yapmayı bilmediğiniz ve bu işleri yönetemediğiniz o kadar açık ki, biraz önce Yaşar Bey EYT konusunu kendisi ifade etti. EYT konusu baştan itibaren siyaset malzemesi haline dönüştürüldü. Adaylıkları döneminde birtakım vaatlerde bulunuldu. Geldiğimiz noktada Yaşar Bey 'Artık biz bu işi yapamıyoruz' diyor. Söylediği şey maalesef bu."

Bu konuların muhatabının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirten Köse, "O da zaten ortalıklarda yok. Seçimden önce kayıptı, seçimden sonra da kayıp. Daha önceki dönemde ABB çalışanı, ilçe belediyeleri personeline kıyasla en az iki kat fazla maaş alırdı. Siz o paraları nereye harcadınız, bunun hesabını da vermiyorsunuz. Bu hesabın hepsini biz denetim raporunda ortaya çıkardık ve savcılığa verdik. Orada bunun hesabını verirsiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Meclisinin 14 Temmuz Cuma toplanmasına karar verilerek, birleşim kapatıldı.