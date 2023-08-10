Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı dördüncü toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleşti.

Önceki birleşim tutanak özetlerinin kabul edildiği toplantıda yeterli çoğunluk sağlandı.

Büyükşehir Belediye bünyesinde hizmet veren ek dersli usta öğreticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle dün Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yaptıkları açıklamaya değinen Ünal, konuya ilişkin yapılması gerekenlerle ilgili bürokratları bilgilendirdiklerini söyledi.

Konuya ilişkin söz alan CHP Meclis Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da ek dersli usta öğreticilerin ilçe belediyelerinde de bulunduğunu ileri sürerek, usta öğreticilerin yasal olarak saat ücretini ilgili bakanlığın belirlediğini söyledi. Neslihanoğlu, belediyenin bu ücretin değiştirilmesinde yetkili olmadığını ifade etti.

Ünal da ek dersli usta öğreticilerin, sendikaya üye olmalarına yönelik Yargıtayın verdiği karara rağmen Büyükşehir Belediye Başkanlığının bunu reddettiğini kaydetti.

Toplantıda, Mamak, Kalecik, Evren ve Etimesgut belediyelerinin ek bütçelerine ilişkin başkanlık yazıları da ayrı ayrı görüşülerek kabul edildi ve Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Komisyon raporlarının da okunarak kabul edildiği toplantının beşinci oturumu, yarın saat 18.00'de yapılacak.