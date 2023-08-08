Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi yapıldı. Toplantıda, önceki birleşim tutanak özetleri ve komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. İddialar ve tartışmalar yaşandıktan sonra birleşim kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti 1. Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlık yaptı.

Önceki birleşim tutanak özetleri ve komisyon raporlarının okunarak oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda söz alan AK Parti Çubuk Belediye Meclis Üyesi Recep Taş, içinde bulunulan muharrem ayının manevi önemine değindi.

AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın da konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından bir aile şirketine ait 12 şirkete usulsüzce ihaleler verildiği iddiasında bulunarak, bunları belgelerle ispat edebileceğini kaydetti.

Bunun üzerine söz alan CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da bu iddiaları yalanladı.

Birleşim, gündem dışı konuşmaların ardından yarın toplanmak üzere kapatıldı.