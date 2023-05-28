Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: 'Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin, milletin tercihine ve kararına saygılı olduklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin, milletin tercihine ve kararına saygılı olduklarını belirtti.

Yavaş, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Aziz milletimiz, milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullanan Yavaş, "asli görevleri" olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür eden Yavaş, paylaşımında "Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." cümlesine yer verdi.