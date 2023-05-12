Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Yozgat'ta Konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yozgat'ta yurttaşlara seslenirken, "Bu seçim bitecek, insanları bu kadar kamplaştırmaya gerek yok. Yarın yine komşuluk yapacaklar, mesaiyi birlikte yapacaklar. İnsanları bir seçim için bu kadar bölmenin anlamı nedir Allah aşkına? Artık bu nefret dili ortadan kalkacak. Freni patlamış otobüs gibi uçurumdan aşağı gidiliyor. Ekonomik olarak yapabilecekleri bir şey kalmadı. Yapsalar şimdi yaparlardı. Maaşlara zammı Sayın Genel Başkanımız '21 bin lira olacak' deyince önce nereden bulacaksınız, bol keseden atıyorsunuz' dediler. Şimdi '22 bin 500 lira vereceğiz' diye açıkladılar. Demek ki, devlette para var. İsraf etmezsen, belli isimlere bu parayı aktarmazsan demek ki kaynak var. Ülkenin kaynakları israf edilmeden doğru yerlere aktarılacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ta miting düzenledi. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş şunları söyledi:

"HERKESİN VERDİĞİ OY AZİZDİR"

"Ayın 14'ünde bir seçime gidiyoruz. Milletimiz iradesini sandığa yansıtacak. Bu seçimlerin Yozgat'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olması diliyorum. Şimdiye kadar çok seçim yapıldı. ya millet iktidara 'devam' dedi ya da değiştirdi. Değiştirdiği zaman eski yönetimler geldi, iktidarı devretti. Şimdi garip garip sesler duyuyoruz, millet iradesinin önünde durulmaz. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Herkesin verdiği oy azizdir, nereye oy verirse versin. İster Millet İttifakı'na ister Cumhur İttifakı'na oy versin hepsi başımızın üzerindedir. Herkes bir tercih yapacak buna hepimiz saygı duyacağız. Şimdi öyle bir döneme girdik ki inşallah oylar birinci turda yüzde 53,54,55'te bitecek. Bugün 65 milyon seçmen var. Bunun 50 milyonu kullansa, diyelim ki birbirine çok yakın sonuçlar çıktı. 22,23 milyona öbür taraf, kendileri gibi düşünmeyenlere, kendilerine oy vermeyenlere, sadece 'bize oy vermiyorsunuz' deyip de terörizmle suçlamak neyin nesi Allah aşkına? Bu milletin en büyük sigortalarından bir tanesi de Yozgatlılardır. Ne demek istediğimi hepiniz anlıyorsunuz. 2017 yılındaki referandumda 'artık koalisyon devri bitecek' demişlerdi, şimdi koalisyonların babası ortaya çıktı. O zaman da karşı çıkanları dinlemediler, 'bin iki bin oyu olan bile kıymete biner bu yanlış' dendi. Ama her şeyi doğru biliyorlar ya itiraz eden herkese 'PKK'lısın, FETÖ'cüsün' diye iftira attılar. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorlar.

"BİR SEÇİM İÇİN İNSANLARI BU KADAR BÖLMENİN ANLAMI NEDİR ALLAH AŞKINA?"

Bu seçim bitecek, insanları bu kadar kamplaştırmaya gerek yok. Yarın yine komşuluk yapacaklar, mesaiyi birlikte yapacaklar. Bu insanlar bir seçim için bu kadar bölmenin anlamı nedir Allah aşkına? Artık bu nefret dili ortadan kalkacak.

Ankara'da bir Allah'ın kulu 'ben siyasi nedenlerle işten çıkarıldım' diyemez. Alnının teriyle çalışan herkes başımızın tacıdır. Sayın Erdoğan İstanbul'da belediye başkanı olduğu zaman da meclisin sayısı azdı, hiç kimse ona engel olmadı. Ama biz 'topal ördek' olduk, bin 400 beldede seçimimizi yaptık. Artık bundan sonra 'hükümet, belediye ayrımı olmadan hep birlikte çalışalım' demesini beklerdik, bunu görmedik. 8 Nisan'da görevi aldım. 28'inde bir kararname değişikliğiyle normalde 70 milyon lira 4 yılda kesilmesi gerekirken şu anda bizim belediyemizden 1 katrilyon 700 trilyon lira kestiler ki hizmet yapamasınlar diye. Biz bu engellemeleri biliyorduk. Buna rağmen Amerika'daki derecelendirme kuruluşu en birinci belediye seçti. Dünya çapında ödüller aldık.

Binalı Yıldırım, 'HDP İstanbul'da aday çıkarmadı, ben oylarına talibim' diyor. Milliyetçi Hareket Partili bir kadın milletvekili adayı, 'HDP'lilerin de oyuna talip oluyoruz' diyor. İşlerine gelince oy istiyorlar, kendilerinin alamayacaklarını anlayınca iftiraya başlıyorlar. Bakın, kaç tane HDP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Böyle ikiyüzlü siyaset olmaz.

"FRENİ PATLAMIŞ OTOBÜS GİBİ UÇURUMDAN AŞAĞI GİDİLİYOR"

Bunlar sütten çıkma ak kaşık, hiç hataları yok. Soğan pahalı 'soğancılar terörist', et pahalı 'kasaplar terörist ' dolar çıkar bize 'operasyon var' derler. Hani dünya lideriydi o operasyonlara niye engel olamıyoruz o zaman. İki ayda bir ekonomi bakanlarını değiştirdiler, iki ayda bir Merkez Bankası başkanlarını değiştirdiler. Artık freni patlamış otobüs gibi uçurumdan aşağı gidiliyor. Ekonomik olarak yapabileceklerini bir şey kalmadı. Yapsalar şimdi yaparlardı. Maaşlara zammı Sayın Genel Başkanımız '21 bin lira olacak' deyince önce nereden bulacaksınız, bol keseden atıyorsunuz' dediler. Şimdi '22 bin 500 lira vereceğiz' diye açıkladılar. Demek ki, devlette para var. İsraf etmezsen, belli isimlere bu parayı aktarmazsan demek ki kaynak var. Ülkenin kaynakları israf edilmeden doğru yerlere aktarılacak.

"HALKIN İRADESİNİN KARŞISINDA HİÇ KİMSE DURAMAZ"

Yıllarca ikinci dünya harbindeki ekmek karnesini kullandılar. Şimdi ne oldu, ekmek kuyrukları, et kuyrukları yok mu Türkiye'de? Niye bu pahalılığın önüne geçemiyorsunuz? Beceriksizliğinizi örtmek için ona bunu iftira atıyorsunuz. Buradaki insanların hiçbiri hain değil. Ağızların hakaretler düşmüyor, şimdi de tehdide başladılar. Halkın iradesinin karşısında hiç kimse duramaz. Bu ülkede herkesin derdi müşterek. İşsizlik, geçim sıkıntısı var. Bu gençlerin hayalleri kalmadı. Daha okurken işe kimin gireceği belli. Ayın 14'ünden itibaren Türkiye'de bu boş lafları kimse dinlemeyecek, hakaretleri ve iftiraları sahte videoları sahte lafları inşallah ortadan kaldıracak, inanmayacak. Ankara'da 25 yıl insanlar başka bir yönetim görmediği için kutuplaştırma siyasetiyle parasının pulunun çul olduğunu gördüyse bütün ülkede de 21 yıl bu gençler hiçbir şey görmediler. İnşallah daha iyi bir yönetimin nasıl olduğunu görecekler. 14'ünde Sayın Kılıçdaroğlu'nu birinci turda seçiyoruz."