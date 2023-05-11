Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Seçim Sonrası Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim akşamı bittikten sonra seçilen cumhurbaşkanının şunu söylemesi lazım; 'bir seçim yarışı yaşandı bitti halkımız iradesini belli etti bundan sonra hep birlikte kardeş gibi yaşayacağız' denmesi lazım. Çünkü siyasi tartışmalar sertleştikçe gerginleştikçe insanlar birbirlerine kötü şeylerle itham etmeye başlayınca yarın seçimden sonra herkes komşuluğuna devam edecek, esnaf komşuluğuna devam edecek, bürokraside insanlar merhabalaşmaya devam edecek. Bir yönetim değişecek diye bu kadar insanları birbirine kutuplaşmaması lazım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Çankırı'da miting düzenledi. Yavaş mitingde şunları söyledi:

"BUNDAN SONRA HEP BİRLİKTE KARDEŞ GİBİ YAŞAYACAĞIZ"

Seçim akşamı bittikten sonra seçilen cumhurbaşkanının şunu söylemesi lazım; 'bir seçim yarışı yaşandı bitti halkımız iradesini belli etti bundan sonra hep birlikte kardeş gibi yaşayacağız' denmesi lazım. Çünkü siyasi tartışmalar sertleştikçe gerginleştikçe insanlar birbirlerine kötü şeylerle itham etmeye başlayınca yarın seçimden sonra herkes komşuluğuna devam edecek, esnaf komşuluğuna devam edecek, bürokraside insanlar merhabalaşmaya devam edecek. Bir yönetim değişecek diye bu kadar insanları birbirine kutuplaşmaması lazım.

"İKTİDARDA OLABİLMEK, KALABİLMEK İÇİN 'GEREKİRSE PAPAZ CÜBBESİ BİLE GİYERİZ' DEMİŞLERDİ. ALLAH KİMSEYİ O HALE DÜŞÜRMESİN"

Daha önce Gazeteci Murat Ağırel yazdı. Baktılar anketler kötü. Daha sonra Sayın Meral Akşener söyledi; 'İmralı'ya bir tane hakim gönderdiler' diye. Şimdi de dün Mardin'in eski Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk itiraf etti; 'İmralı'ya heyet gitti destek istemeye gitti' diye söyledi. Şimdi ben bunu söylemek istemezdim ama şunu hatırlıyorum iktidar olabilmek için iktidarda kalabilmek için 'gerekirse papaz cübbesi bile giyeriz' demişlerdi. Bunu hatırlıyorum. Allah kimseyi o hale düşürmesin.

"ANKARA HALKINDAN ALDIKLARI O TERTEMİZ HELAL PARAYI GÖTÜRÜP ÇÖP PROJELERE GÖMÜYORLARDI"

Ankara'da gelir gelmez o dinozor parka ödenen faizli paralardan tam 5 katrilyonunu ödedim. Tıkır tıkır işlerimiz devam ediyor. Metrodan 1.7 milyar haksız kesinti oldu. 70 milyon yerine 1.7 milyar kestiler dört yıl içerisinde Ankara halkını cezalandırdılar. Ankara'da 16 milyara biliyorsunuz AnkaPark yapıldı. Çankırı'dan Ankara'ya girişte gördüğünüz kapıların tümüne 250 milyon lira para harcandı ama Ankara'da birçok köyde kanalizasyon yoktu, su yoktu. Öncelikleri para harcamak. Ankara halkından aldıkları o tertemiz helal parayı götürüp çöp projelere gömüyorlardı. Şu anda ekonomik olarak en iyi durumda ilan edilen belediye olduk. Dünya çapında ödüller aldık en iyi belediye başkanı diye.

"BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PKK'NIN REKLAMI DEĞİL DE NEDİR ALLAH AŞKINA?"

Diyorlar ki; terörle iş birliği yapılıyor. Bırakın Allah aşkına. Bu suçlamayı İstanbul seçiminde yaptınız. Diyor ki Soylu; '85 tane terörist kaldı dağlarda ayakkabı numaralarına kadar biliyorum' diyor. Peki, sen senin gibi düşünmeyen sana oy vermeyen ve bu nedenle suçladığın bu kadar insanı 30 milyonu nasıl terörist ilan ediyorsun? Bu terör örgütünün PKK'nın reklamı değil de nedir Allah aşkına? Oy versin vermesin bugüne kadar Cumhur İttifakı'na karşı hiçbiri yediği tek kötü lafı yok. Ama maşallah yemediğimiz laf yok.

"SİZ BİR MÜSLÜMAN OLARAK HEM MUHAFAZAKAR GEÇİNECEKSİNİZ HEM DE SAHTE AFİŞLER DAĞITACAKSINIZ. NİYE? DÜZEN DEVAM ETSİN DİYE"

Net bir şekilde söylüyorum; HDP'nin yöneticilerinin içerisinde PKK'nın uzantısı vardır. Onlarla bizim işimiz olmaz. Onlar da kendi tabanlarını ikna etmek için yok Öcalan çıkacak yok şunlar özgürlük alacak. Geçin kardeşim. O bebek katili biz bu Türkiye'de yaşadığımız müddetçe hiçbir şekilde cezasını çekmeden hapisten çıkamaz. Sonuna kadar cezasını çekecek. Ne kadar kan döken varsa hepsi cezasını çekecek. Ama siz bir Müslüman olarak hem muhafazakar geçineceksiniz hem de sahte afişler dağıtacaksınız mutabakat metninde olmayan genel başkanların ağzından çıkmayan şeylerle karalayacaksınız. Niye? Düzen devam etsin diye. Yakışıyor mu bir Müslümana bunlar?

"SADECE GENÇLER DEĞİL BÜTÜN EV KADINLARI ELBETTE ÇOK DAHA İYİ EVDE OTURMAYA LAYIK"

Bu ülkede sadece gençler değil bütün ev kadınları elbette çok daha iyi evde oturmaya layık en iyi eşyalarla evini döşemeye layık en iyi şekilde çocuğunu okutacaksa oturması gerekir. Böyle bir hayata söz verirseniz bir anlamı vardır. Çocuk iyi bir okulda okumayı iyi bir hayat sürmeyi hayal etmeyi. Ama hayal edemez hale geldi. İyi bir tatili hayal etmedi yurt dışına gitmeyi hayal etmedi. Ama yurt dışına gideceğim dediği zaman bir vizeye bilmem neyi satıyorsunuz. Doktorlar sağlıkçılar diyor ki; 'hayat şartlarımız iyi değil yurt dışına gideceğiz.' 'Defolun gidin' nankörler deniliyor. Gençler bir şey söylüyorsunuz 'zaten asalaksınız' deniliyor. Bu tarzlar bu sözler inşallah 14'ünden beri tarihin çöplüğüne gömülecek."