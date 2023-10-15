Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Lodumlu Rekreasyon Alanı ve 22 parkın açılışını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Lodumlu Rekreasyon Alanı ve 22 parkın açılış ve tanıtım törenine katılarak, halkın mutluluğunu ve sağlığını öncelikli tutacaklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye meclisimizden rant konusunda hiçbir karar geçmedi ve hiçbir zaman rantın esiri de olmayacağız. Her zaman halkımızın mutluluğu ve sağlığı çalışmalarımızda önceliğimiz olacak." dedi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'nın Lodumlu Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan Lodumlu Rekreasyon Alanı ile 22 parkın açılış ve tanıtım töreninde katıldı.

Lodumlu Rekreasyon Alanın 130 bin metrekareden oluştuğunu belirten Yavaş, 2 bin 450 ibreli ağaç, 7 bin çalı ile kurulan parkta 1600 metre bisiklet yolu, 600 metrekare kay kay parkuru, futbol ve basketbol sahası, tenis kortu, fitness ve çocuk oyun alanının bulunduğunu bildirdi.

Belediye bünyesinde yeni dönemde açılan kreşlerin sayısının rekreasyon alanındaki kreşle 19'a yükseldiğine dikkati çeken Yavaş, "Parkın içinde bağımsız alanda oluşturduğumuz 90 kapasiteli kreşimizde 6 sınıf, serbest oyun alanları, uyku alanı ve yemekhane bulunacak. Emeklilerimize ise emekliler lokalimiz hizmet edecek." dedi.

"Ankara'yı, dünya başkentleriyle yarışır hale hep birlikte getireceğiz"

Yavaş, kentin huzuruna yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Böyle değerli alanın büyük bir rekreasyon alanı olması, halka kazandırılması, halk için kullanılacak olması yönetim anlayışımızdaki farklılığı gösteriyor. Bizler 4,5 yıl boyunca rant için hiçbir şey yapmadık, belediye meclisimizden rant konusunda hiçbir karar geçmedi ve hiçbir zaman rantın esiri de olmayacağız. Her zaman halkımızın mutluluğu ve sağlığı çalışmalarımızda önceliğimiz olacak. 2024 Seçimlerinin ardından yaza merhaba şenliğinde burada sizlerle birlikte iç içe, omuz omuza vakit geçirmeye devam edeceğiz. Ankara'yı, Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz."

Konuşmaların ardından, Lodumlu Rekreasyon Alanı ile 22 parkın açılışı yapıldı.