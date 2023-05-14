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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu kullandı

Politika Haberleri

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 12.20'de eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu kullanmak üzere Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek 4089 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yavaş, oyunu kullandıktan sonra 'Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli. Güzel olacak, inşallah çok güzel olacak' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu Ankara'da kullandı. Yavaş, "Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli. Güzel olacak, inşallah çok güzel olacak" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 12.20'de eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu kullanmak üzere Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek 4089 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Yavaş, oyunu kullandıktan sonra "Öncelikle Anneler Günü kutlu olsun. Oylarımızı kullandık. İnşallah, ülkemiz için güzel sonuçlar çıkar. Takdir milletimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli. Güzel olacak, inşallah çok güzel olacak" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA / Politika

İmam Hatip Liseleri Mansur Yavaş Ümitköy Ankara Politika Haberler

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