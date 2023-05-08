Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: 'Biz savaşmıyoruz, farklı fikirlere tahammül edeceksiniz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Mamak'ta vatandaşlarla buluştu. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin 'Dün Ekrem Başkan'a bir saldırı oldu. Biz savaşmıyoruz. Farklı fikirlerin hepsine tahammül edeceksiniz. Farkımız bu olacak zaten. Herkes istediği görüşü savunacak' dedi. Yavaş, 'Artık iş başına gelen hükümet herkesi kucaklayacak. Nefret siyaseti bitecek. Bu savaş değil bir şey değil' diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Mamak'ta vatandaşlarla buluştu. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin "Dün Ekrem Başkan'a bir saldırı oldu. Biz savaşmıyoruz. Farklı fikirlerin hepsine tahammül edeceksiniz. Farkımız bu olacak zaten. Herkes istediği görüşü savunacak" dedi. Yavaş, "Artık iş başına gelen hükümet herkesi kucaklayacak. Nefret siyaseti bitecek. Bu savaş değil bir şey değil" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Ankara'nın Mamak ilçesinde miting yaptı.

Belediye olarak Ankara'ya yaptıkları çalışmaları anlatan Yavaş, "20 yıl önceki yaşantılarıyla 20 yıl sonraki yaşantılarına baksınlar. Ev aynı mı kullandıkları araçlar aynı mı? Bu hakkı niye kendinizde görüyorsunuz? Bu gençlerin hayallerini öldürdünüz. Üniversiteyi bitiren çocukların iş bulma umudu yok. Hayal bile kuramıyorlar öyle mi?" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde "zafer kazanmış" gibi hissetmediklerini belirten Yavaş, "Karşımızda düşman yok. Bundan sonra 6 milyon Ankaralıya eşit hizmet edeceğiz. Hepsi başımızın üzerinde, oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağız dedik. Şimdi yine aynısını söylüyoruz. Gerek Cumhur İttifakı'na gerekse Millet İttifakı'na oy versin hepsinin başımızın üzerinde yeri var" diye konuştu.

"NEFRET SİYASETİ BİTECEK, BU SAVAŞ DEĞİL"

Yavaş, şunları söyledi:

"Artık iş başına gelen hükümet herkesi kucaklayacak. Nefret siyaseti bitecek. Bu savaş değil bir şey değil. Gösterdiğiniz tanklar tüfekler İHA'lar milletinizin malı babanızın malı değil. Onlara eskiden de emek verildi. Şimdi de emek verildi. Sınırlarımızdaki tehdit devam ettiği müddetçe onların daha iyisini geliştirmek bizim görevimiz ama 1990'lı yıllarda İHA'ların yapımına başlayan hükümetler hiçbir zaman bunları siyasete alet etmediler. Camiye, okula siyaset sokmadılar.

"DEVLETİN MUMUNU AYIRACAĞIM' DİYEN ZİHNİYETTEN 'TEPE TEPE KULLANIRIM' DİYEN MANTIĞINA GELDİLER"

Bu insanlar iş başına gelirken eskiyi kötüleyerek dediler ki, 'Biz Hazreti Ömer'in mumu gibi, kendi işimizde kendi mumumuzu devletin işinde devletin mumunu koruyacak kadar dikkat edeceğiz' diyorlardı. Şimdi bakanlar görevine devam ediyor. Hem siyaset yapıyor hem milletvekili adayı hem de devletin uçaklarıyla, devletin imkanlarıyla propaganda yapıyor. Kendilerine sorulduğu zaman 'ne var bunda' diyor. O hale geldiler ki, 'Devletin mumunu ayıracağım' diyen zihniyetten 'Devletin her şeyi benim, bana ait. Tepe tepe kullanırım' diyen mantığına geldiler. İşte bunun için gitmeliler. İşte bunun için kaybedecekler. Devletin imkanlarını kendi siyasi amaçlarda kullananlara hakkımızı helal etmiyoruz.

"BİZ SAVAŞMIYORUZ, FARKLI FİKİRLERİN HEPSİNE TAHAMMÜL EDECEKSİNİZ"

Dün Ekrem Başkan'a bir saldırı oldu. Biz savaşmıyoruz. Farklı fikirlerin hepsine tahammül edeceksiniz. Farkımız bu olacak zaten. Herkes istediği görüşü savunacak. Bundan sonra kimse tweet attığında Silivri korkusu olmayacak. İçinizde hukukçu vardır eğer biri tweet attıysa bunun suç olup olmadığını savcılık ve mahkeme karar verir. Aynı gece evine polis göndermek neyin nesi? İnsanlar konuştuğunu ifade edemiyor. Eğer bir gençlik itiraz edemiyorsa, itirazlarını ifade edemiyorsa o gençlikten bir şey bekleyemezsiniz. En iyi telefonu almak onun hakkı değil mi? En iyi arabaya binmek onun hakkı değil mi? Ama öyle oldu ki bugünkü yönetim gençlerin hayallerini çaldı."

YAVAŞ TWİTTER HESABINDAN MAMAKLILARA "SEVGİLERİNİ" İLETTİ

Öte yandan, Mansur Yavaş, Mamak'ta yaptıkları mitinginin ardından Twitter hesabından "Bu ne güzel bir Mamak böyle, bu ne güzel. Stant ziyaretimizi mitinge çeviren tüm hemşehrilerime kucak dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum" paylaşımı yaptı.