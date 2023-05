Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aile Destek Sigortası'nın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Aile Destek Sigortası'nın ben Ankara için çok küçük bir kısmını şu anda uyguluyorum. Bunu lütfen bütün Türkiye'nin her yerindeki hısımlarınıza, akrabalarınıza iletin, anlatın. Ankara'da böyle bir uygulama var inşallah Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı olduktan sonra bütün Türkiye'ye bu yayılacak. Kimseden hiçbir şey istemeye gerek kalmadan desteğe ihtiyacı olanlar kanun gereği, anayasa gereği otomatik bu desteklerden yararlanacak ve bir elin verdiğini de hiç kimse görmeyecek Ankara'da yaptığımız gibi" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte Aile Destekleri Sigortası Buluşması'na katıldı.

"İNŞALLAH BU İFTİRALARA YİNE İNANMAYACAKSINIZ. BU SEFER SADECE ANKARA'DA DEĞİL TÜRKİYE'DE SOSYAL DESTEĞE İHTİYACI OLAN HERKESİN HAYATI DEĞİŞECEK"

Yavaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, seçimden önce sık sık soruyorlardı; en büyük projeniz ne diye. Ben de Ankara halkını zengin etmek Ankara'da hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamak ve eğitimden mahrum olmayan bir Ankara sözü vermiştim. Hatırlarsanız, Ankara'da bizden önce kapı kapı paket dağıtılıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Dağıtma Aracı diye yazıyor ve bu paketler dağıtılırken tabii ki göstere göstere yapılıyordu. Seçimden önce söz vermiştik, gelir gelmez Başkent Kartı çıkarttık. Dağıtım işini bitirdik. Kartlara para yatırıyoruz ve gidiyor ihtiyaç sahibi çoluğunun çocuğunun ihtiyacı neyse onu alıyor. Biz seçilmeden önce biliyorsunuz 'Seçilirlerse sosyal yardımları kesecek' demişler, bir sürü iftira atmışlardı. Şimdi yine aynı iftiraları atıyorlar. Siz Ankara halkı olarak o iftiralara inanmadınız ve Ankara'daki sosyal destek alanların hayatı nasıl değişti? İnşallah bu iftiralara yine inanmayacaksınız. Bu sefer sadece Ankara'da değil Türkiye'de sosyal desteğe ihtiyacı olan herkesin hayatı değişecek. Sayın Cumhurbaşkanım, eksiden suyun tonu 1,8 dolardı. Yani bugünün hesabıyla baktığınız zaman tonu 30 liraya bu sosyal destek alan ailelere su satıyorlar, ondan aldığı parayla da yurt dışından gelen ve bir esnaftan alınan koli dağıtılıyordu. Yani parayı destek alanlardan alıp yine onlara paket olarak veriyorlardı. Şu anda başvuranlardan, sosyal destek alanlardan 10 tona sadece 10 lira ödüyorlar. Geri kalanı bizi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ASKİ ödüyor. Yine 200 bin civarındaki aileye aşağı yukarı 18-19 aydır her ay Başkent kartlarına birer kilo et parası yatıyor ve sadece et alabiliyorlar. O eve mutlaka et giriyor. Ayrıca 60 bin aileye süt dağıtıyoruz. Yine 200 bin aileye iki yıldır hatırlarsanız doğal gaz yardımı yaptık. Üşütmedik hiç kimseyi. Hükümet seçime girerken işte bir aylık kendileri ödedi. Sadece 'mutfaktakileri de bir yıl ödemeyeceğiz' dedi ama biz seçim olmamasına rağmen Ankara halkını bu ekonomik sıkıntılardan ve pandemiden dolayı güç durumda olduğunu görerek, az değil 200 bin aileye orta ölçekte birçok şehirde tümüne ücretsiz doğal gaz vermek anlamına gelir.

"16 BİN AİLENİN SERVİS ÜCRETİNİ ÖDÜYORUZ"

Şu anda 16 bin ailenin servis ücretini ödüyoruz. 60 bin öğrenciye orta kısımda evden okula okuldan eve gidiş ücreti belediyece karşılanıyor. Bu arada başvurmayanlar varsa bu bilgilerden başvursunlar. Kırtasiye desteği yapıyoruz sık sık. Karne alan öğrencilere, karne hediyesi yapıyoruz. Çankaya Belediyemizin de yaptığı gibi kantinlerde aslında 60 bin öğrenci uygundu ama şu anda 15 bin öğrenciye günlük 15 lira kantin desteği veriyoruz ki gidip kantinden diğer çocuklar gibi alışveriş yapsın diye. Öğrencilere yurt desteğimiz var. Geçen yıl biliyorsunuz çocuklar sokaklarda kalmışlardı. Aşağı yukarı 8 bin öğrenci ücretsiz olarak yurtlarımızda barındırdık hala da bir kısmına devam ediyoruz. Pandemi döneminde biliyorsunuz uzaktan eğitime geçildi, çocuklar annesinin babasının internetini cep telefonunu kullanıyordu. 40 bin öğrenciye iki yıl müddetle 10 GB internet verdik. Ayrıca 918 tane köye de internet bağladık. Hiç kreşimiz yoktu. Şu anda kreş sayımız 18'e ulaştı. Destek alan aileler çok indirimli kreş desteğimiz var. Bu şekilde çalışıyoruz."

"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU, 13. CUMHURBAŞKANI OLDUKTAN SONRA DESTEĞE İHTİYACI OLANLAR KANUN GEREĞİ, ANAYASA GEREĞİ OTOMATİK BU DESTEKLERDEN YARARLANACAK VE BİR ELİN VERDİĞİNİ DE HİÇKİMSE GÖRMEYECEK"

Neden konuşmak istedim bugün? Sayın Genel Başkanımızın biraz sonra anlatacağı Aile Destek Sigortası'nın ben Ankara için çok küçük bir kısmını şu anda uyguluyorum. Bunu lütfen bütün Türkiye'nin her yerindeki hısımlarınıza, akrabalarınıza iletin, anlatın. Ankara'da böyle bir uygulama var inşallah Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı olduktan sonra bütün Türkiye'ye bu yayılacak. Kimseden hiçbir şey istemeye gerek kalmadan desteğe ihtiyacı olanlar kanun gereği, anayasa gereği otomatik bu desteklerden yararlanacak ve bir elin verdiğini de hiç kimse görmeyecek Ankara'da yaptığımız gibi."