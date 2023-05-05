Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aksaray'da vatandaşlara hitap etti.

Yavaş, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'ye huzuru, bereketi, kardeşliği getireceklerini söyledi.

14 Mayıs'ta seçildikten sonra kırsal kalkınma ile aile ve sosyal politikalardan sorumlu olacağını belirten Yavaş, "Ankara'da yaptığım çalışmalar nedeniyle bu görevleri alacağım. Bir seçim startına girdik." dedi.

Yavaş, Millet İttifakı'nı başa, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getirmek için destek istedi.

Miting, Yavaş ve İYİ Parti Aksaray milletvekili adaylarının vatandaşları selamlamasıyla sona erdi.