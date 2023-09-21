Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un başkanlığında düzenlenen "Ankara Buluşmaları"nda kent sorunları masaya yatırıldı.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, toplantıda Ankara'nın kentsel sorunları ele alınırken, problemlerin tespiti ve çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, Çalışma Programları Koordinatörü Dr. Pınar Çobanyılmaz, ADAMOR Toplum Araştırmalar Merkezi Uzmanı Sosyolog-Araştırmacı ve Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Elif Soysal katıldı.

Enstitü Direktörü Emir Osmanoğlu, Türkiye'deki ve dünyadaki kentlere yönelik yapılan araştırmalar ışığında teorik bilgileri paylaşarak, kentsel düzenlemelerle ilgili ne tür uygulamaların yapıldığını örnekleriyle anlattı.

Altınok, toplantıda yaptığı değerlendirmede, başkentin kentsel sorunlarını geniş ölçekte ele aldıklarını ve dünyadan örneklerle kapsamlı bir analiz yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her şehrin bir ruhu var ve biz bu ruha sadık kalmalıyız. Bizler de kentlerimizi inşa ederken tarihi ve kültürel dokuya sahip çıkarak, geçmişimizle bağlantımızı koparmadan inşa ve ihya sürecini işletmeliyiz. Biz Keçiören'de birçok noktada tarihi yapılarımızda, sokaklarımızda ve modern eserlerimizde bu anlayışı sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz Estergon Kalesi'nde, Selçuklu, Osmanlı ve Türk tarihini içinde barındıran motiflerle geçmişimizi bir bakıma burada yaşatıyoruz.

Diğer bir örnek ise Osmanlı döneminde çobanlara eğitim verilen ve bugün restore ederek Atatürk Milli Mücadelesi haline getirdiğimiz tarihi yapı, çoban mektebi. Burayı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'müzden devralarak ruhuna uygun bir şekilde restore ettik ve müze haline getirdik. Tabii bu çalışmalar yeterli mi derseniz, net bir şekilde yetersiz kaldığını görüyoruz. En azından kadim kimliğimizi koruyacak yapılarımızı restore ederken o ruha sadık kalırsak, kültürel değerlerimizde daha sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarabiliriz."

"Kentlerin altyapı problemleri var"

Şehirlerin kimliğini korumak için sağlam bir altyapı üzerine inşa çalışması yapılması gerektiğini de vurgulayan Altınok, "Sizlerin de ortaya koyduğu bilgilere baktığımızda, kentlerin dünya genelinde inşa süreci hem coğrafyadan hem kültürel değerlerden etkilenmiştir. Bu bağlamda, gelecekte kurulacak şehirlerde tarihi ve kültürel değerlere bağlı kalınması gerektiği hususu ön plana çıkıyor. Öte yandan bir de kentlerin altyapı problemleri var. Altyapı problemlerini çözmeden üstyapıyı sağlıklı bir şekilde inşa etmek ise neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

Altınok, üst yapıyı kalıcı ve kadim olarak inşa etmek için sağlam bir altyapıya ihtiyaç olduğunu, Ankara'da da bu altyapı eksikliğinden kaynaklı, tarihi ruha ve dokuya aykırı yapılaşmanın bulunduğunu vurgulayarak, altyapı eksikliğinin medeniyetin gelişmesinde engel teşkil ettiğini somut dayanaklarıyla anlattıklarını kaydetti.

Turgut Altınok, "İnşallah Ankara'nın altyapısını önümüzdeki süreçte düzeltecek buna uygun mimari yapılar inşa ederek kent sorununu en aza indirecek projeleri geliştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan toplantıda, kentlere ilişkin fiziki, kültürel ve sosyolojik bağlamda yapılan araştırmalarla ortaya konan sonuçlar çerçevesinde yerel yönetimlerin neler yapabileceğine yönelik Türkiye'deki ve dünyadaki şehircilik literatürü masaya yatırıldı.