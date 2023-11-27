Ankara bu videoyu konuşuyor! İYİ Partili isimler özel jette alkol alıp şarkılar söylerken görüntülendi

İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener'in basın müşavirliğini görevini yürüten ve yaklaşık 4 hafta önce görevden alınan Murat İde ile özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir jette partililerle alkol alırken çekilen görüntüleri Ankara gündemine düştü. Hatırlanacağı üzere Esma Bekar da İYİ Parti'de ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarının hedefindeydi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşavirliği görevini yürüten ve yaklaşık 4 hafta önce görevden alınan Murat İde'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda partiliye ait görüntüler Ankara'da gündem oldu.

ÖZEL JETTE ALKOL ALIP ŞARKILAR SÖYLEMİŞLER

Çalışmaları partililer tarafından takdir edilen ve müşavirlikle ilişiğinin kesilmesi parti içinde de şaşkınlık yaratan Murat İde ile Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir jette partililerle alkol alıp şarkılar söyledikleri bir video sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖRÜNTÜLER ANKARA'DA GÜNDEM OLDU

İnternete düşen videoda, İde'nin şarkılar söylediği anlarda Bekar'ın elindeki alkollü içecek dolu bardağını kaldırdığı ve bir hayli keyifli olduğu anlar yer aldı.

ESMA BEKAR DİKBAYIR'IN İDDİALARININ HEDEFİNDEYDİ

Hatırlanacağı üzere halen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Esma Bekar da ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarının hedefindeydi.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

"AKŞENER'İN KARA KUTUSU OLABİLİR"

Dikbayır, Esma Bekar için "Kendisiyle ilgili bir şey söylediğinizde Genel Başkan duvar örer. Esma Hanım da kimse Akşener'e kendisinden daha yakın olsun istemezdi. Daha önce Esma Hanımı iki kez Akşener'e şikayet ettim ancak bir şey çıkmadı. Esma Hanım kendini şikâyet eden kim olursa onun kuyusunu kazardı… Çok kimse de cesaret edemezdi. Bu tip olay çok oldu" ifadelerini kullanmıştı. Dikbayır ayrıca Esma Bekar'ın Meral Akşener'in kara kutusu olabileceği iddiasında da bulunmuştu.