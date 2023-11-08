Ankara Barosu, Yargıtay'ı Anayasa'yı tasfiye etmekle suçladı

Ankara Barosu, Yargıtay'ın Anayasa'nın gereğini yerine getirmeyerek görevi kötüye kullanma suçu işlediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ankara Barosu, " Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tasfiye etti. Anayasa'nın 153. maddesinin gereğini yerine getirmeyerek görevi kötüye kullanma suçu işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkan ve Üyeleri hakkında Baromuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Ankara Barosu, karar ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Baro'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"8 KASIM 2023 Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tasfiye etti! Buügünü unutma! 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' (Anayasa madde153).

Anayasa'nın 153. maddesinin gereğini yerine getirmeyerek görevi kötüye kullanma suçu işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkan ve Üyeleri hakkında Baromuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."