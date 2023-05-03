Ankara Barosu'ndan İçişleri Bakanlığına sandık sonuç tutanakları uyarısı

Ankara Barosu, sandık sonuç tutanaklarının seçim kurullarından alınması ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan sisteme girilmesi konusunda kaymakamlıklara yazı yazıldığı iddialarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada YSK, kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere göreve davet edildi.

Ankara Barosu, sandık sonuç tutanaklarının seçim kurullarından alınması ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan sisteme girilmesi konusunda kaymakamlıklara yazı yazıldığı iddialarına ilişkin "İçişleri Bakanlığı'nca, sandık sonuç tutanaklarının seçim kurullarından alınması ve Bakanlık bünyesinde oluşturulan sisteme girilmesi konusunda kaymakamlıklara yazı yazıldığı kamuoyunun gündemine gelmiştir. Seçim verilerini toplamak İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi kapsamında değildir. Seçimi yürütmekte tek yetkili kurum olan Yüksek Seçim Kurulu'nu kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek için göreve davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, sandık sonuç tutanaklarının seçim kurullarından alınması ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan sisteme girilmesi konusunda kaymakamlıklara yazı yazıldığı iddialarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada YSK, kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere göreve davet edildi. Ankara Barosu'nun açıklaması şöyle:

"Seçim verilerini toplama, birleştirme ve ilan etmede tek yetkili YSK'dır! İçişleri Bakanlığı'nca, sandık sonuç tutanaklarının seçim kurullarından alınması ve Bakanlık bünyesinde oluşturulan sisteme girilmesi konusunda Kaymakamlıklara yazı yazıldığı kamuoyunun gündemine gelmiştir.

"SEÇİM VERİLERİNİ TOPLAMAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR"

Anayasa, seçim sonuçlarını birleştirme ve ilan etme yetkisini sadece Yüksek Seçim Kurulu'na vermiş olup, Yüksek Seçim Kurulu ise verilerini kanuna uygun olarak siyasi partilerle ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Seçim verilerini toplamak İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi kapsamında değildir.

Seçime bu kadar az zaman kalmışken, seçimi yürütmekte tek yetkili kurum olan Yüksek Seçim Kurulu'nu kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek için göreve davet ediyoruz."