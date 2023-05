Ankara Barosu: İşçi avukatları yalnız bırakmayacağız

Ankara Barosu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde; "Bugün susma günü değildir. Bugün, işçi avukatı sömürene karşı her gün verdiğimiz mücadelelerimizi bir araya getirme günüdür. Bugün yalnız bırakılan ve çaresiz hissettirilen işçi avukatların mücadelelerini örgütleme günüdür. Bugün işçi avukatın yalnız olmadığını, sırtını yaslayacak kendisi gibi binlerce meslektaşı ve meslek örgütü olduğunu gösterme günüdür. Bugün işçi avukatlar için kitleler halinde, geride hiçbir meslektaşı bırakmadan ayağa kalkma günüdür" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada, işçi avukatların her zamankinden daha savunmasız halde olduğu belirtildi. Ankara Barosu'nun açıklaması şöyle:

"1 Mayıs yüzyılı aşkın bir süredir işçinin ve emekçinin haksızlıklara, sömürüye ve ücretli köleliğe karşı ayağa kalktığı gündür. 1 Mayıs; birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bugün işçi avukatlar için burada bulunmak her zamankinden çok daha önemlidir. Zira meslektaş sayımızın her gün katlanarak arttığı ülkemizde, işçi avukatlar her zamankinden daha savunmasız bir haldedir. İşçi avukatlar, her gün iş bulma arayışıyla ve ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bir yandan emeğini birilerine hak ettiğinin katbekat altında değer karşılığında sunmak zorunda bırakılmaktadır. İşçi avukatlar bu zulüm karşısında canla başla mücadele verirken ruh sağlığı yok sayılmakta; onuru ve haysiyeti ayaklar altına alınıp can güvenliği dahi tehlike altında bırakılmaktadır. Harcadığı emeğin karşılığını alamayan, hor görülen, yok sayılan, mesleğini icra ederken taşlanan, yaralanan hatta canından olan işçi avukatların olduğu, çalışma düzenlerinde kuralsızlığın hakim olduğu, her türlü sömürüye maruz bırakılan işçi avukatlar için bugün burada olmak her zamankinden daha değerli, her zamankinden daha gereklidir! Bugün işçi avukat meslektaşlarımıza maddi ve manevi olarak yöneltilen her türlü saldırılara karşı buradayız ve sesimiz her zamankinden daha gür!

"BUGÜN YALNIZ BIRAKILAN VE ÇARESİZ HİSSETTİRİLEN İŞÇİ AVUKATLARIN MÜCADELELERİNİ ÖRGÜTLEME GÜNÜDÜR"

Bugün susma günü değildir! Bugün, işçi avukatı sömürene karşı her gün verdiğimiz mücadelelerimizi bir araya getirme günüdür. Bugün yalnız bırakılan ve çaresiz hissettirilen işçi avukatların mücadelelerini örgütleme günüdür. Bugün işçi avukatın yalnız olmadığını, sırtını yaslayacak kendisi gibi binlerce meslektaşı ve meslek örgütü olduğunu gösterme günüdür. Bugün işçi avukatlar için kitleler halinde, geride hiçbir meslektaşı bırakmadan ayağa kalkma günüdür!

"HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖREMEYEN İŞÇİ AVUKATLARIN HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI İÇİN MEVZUAT EKSİKLİKLERİNİN FARKINA VARILMASI VE BU UĞURDA ÇALIŞILMASI GEREKMEKTEDİR"

Bugün karar verme günüdür! Bugün, hiçbir güvencesi olmayan işçi avukat için yeni düzenlemeler gerektiğini anlama günüdür! Yok sayılan, aşağılanan, yargının sonsuz sevgi ve saygısını gören diğer mensupları kadar vazgeçilmez olan ama hak ettiği değeri göremeyen işçi avukatların hak ettiği yeri alması için mevzuat eksikliklerinin farkına varılması ve bu uğurda çalışılması gerekmektedir. Ankara Barosu İşçi Avukat Hakları Merkezi'nin aylardır işçi avukatlara hak ettikleri mevzuatı verebilmek için uğraştığını bütün işçi avukat meslektaşlarımıza bildiriyoruz. Bugün umutlanma ve bu amaç için harekete geçme günüdür!

"EŞİT KOŞULLARDA HUZUR İÇİNDE MESLEĞİMİZİ İCRA EDEBİLMEK İÇİN; GÜZEL GÜNLER GÖREBİLMEK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ"

Biz işçi avukatlar olarak; bize dayatılan yoksulluğu, sömürüyü, aşağılamayı, hakaretleri ve hor görmeyi yenmek için buradayız! 'Birlikten kuvvet doğar!' diyerek birlik, beraberlik ve dayanışma için buradayız! Hep birlikte adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü; eşit koşullarda huzur içinde mesleğimizi icra edebilmek için; güzel günler görebilmek için bugün buradayız!

"MAHKEME SALONLARINDA GÖZ ARDI EDİLEN VE YOK SAYILAN AMA MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYEN İŞÇİ AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZLA KUTLUYOR OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Ankara Barosu işçi avukatların her zaman yanındadır ve hak ettiklerini alana kadar mücadele vermekten asla geri durmayacaktır! Ankara Barosu olarak bu anlamlı günü her gün ofislerde, adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında göz ardı edilen ve yok sayılan ama mücadeleden asla vazgeçmeyen işçi avukat meslektaşlarımızla kutluyor olmaktan onur duyuyoruz! Gelecek bizimdir! Yaşasın Emek, Yaşasın Birlik, Yaşasın Mücadele! Yaşasın 1 Mayıs!"