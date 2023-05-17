Ankara Barosu davasında beraat kararı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosunun önceki 11 yöneticisinin "kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davada beraat kararı çıktı,

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, celse arasında dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi. Suçsuz olduklarını söyleyen aralarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan'ın da bulunduğu sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanık ve müşteki avukatlarının da beyanlarını alan heyet, ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların isnat edilen "kamu görevlisine hakaret" suçundan beraatına hükmetti.

TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında olduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklaması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlamasının ardından avukatların yargılama usulüne göre iddianame hazırlayarak, Ankara Batı 3. Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve ardından Ankara Barosu'nun eski Yönetim Kurulu üyesi hakkında 'kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. 11 avukat hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti. - ANKARA