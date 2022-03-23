Ankara Barosu Başkanı Koranel, görevinden istifa etti (2) Yeniden

ANKARA (DHA) - Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;

' Ankara Barosu Başkanı Koranel, görevinden istifa etti' başlıklı haberimizde yer alan "Koranel, Ankara Barosu'nda kendisinin muhalefet şerhlerine rağmen Türkiye Barolar Birliği tarafından bazı görevden almalar gerçekleştirildiğini belirterek" cümlesi, kaynağından yapılan düzeltme ile metinden çıkarılıp, haber aynı başlıkla yeniden servis edilmiştir.

Buğra OLAÇ-Celal ATALAY/ANKARA, - ANKARA Barosu Başkanı Kemal Koranel, Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ankara Barosu yönetim kurulunda görevini ifa ederken bir kişi ya da zümrenin talimatlarıyla hareket etmediğini belirten Koranel, "Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağımı, şanlı bir geçmişe sahip olan Başkent barosu üzerinde hamilik yapmaya çalışan zihniyetlerle bağımsız bir şekilde mücadele etmek amacıyla Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" diye konuştu.