ANKARA Bakanlar Işıkhan ve Kacır Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
Ankara.
ANKARA Bakanlar Işıkhan ve Kacır Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
ANKARA Bakanlar Işıkhan ve Kacır Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
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