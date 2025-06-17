İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Uyuşturucu ile Mücadele' Toplantısı Açıklaması

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla 'Uyuşturucu ile mücadele' konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla 'Uyuşturucu ile mücadele' konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla 'Uyuşturucu ile mücadele' konulu güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Birimlerimiz, narkotik temalı sunumlarını gerçekleştirdiler. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine karşı her an tetikteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda suç ve suç odaklarıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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