Bakan Uraloğlu: Kişisel Verilerin Çalınması İle İlgili Endişe Yok
Ankara'da açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığına dair herhangi bir gündem ya da gerçekleşmiş olay olmadığını belirtti. Uraloğlu, kamuoyunun endişelerini yatıştırmak amacıyla bu konuda net bir duruş sergiledi. Devletin veri güvenliği konusundaki önlemlerinin sürdüğünü ve vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.
ANKARA Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili bir gündem ve gerçekleşmiş olay yoktur
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika