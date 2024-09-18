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Bakan Göktaş'tan Şehit ve Gazi Yakınlarına Destek Mesajı

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ANKARA'da gerçekleştirilen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşan Bakan Göktaş, bu bireylerin Türkiye'nin kıymetlisi olduğunu belirterek, devletin her zaman yanlarında olacağını vurguladı. Törende, gazilere ve şehit yakınlarına yönelik desteklerin artırılacağına dair müjdeler verildi.

ANKARA Bakan Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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