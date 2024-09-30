Bakan Göktaş, Roman Vatandaşlarına Yönelik Strateji Belgesi Toplantısında Konuştu
Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Göktaş, Roman vatandaşlarına yönelik strateji belgesi ve 1. aşama eylem planı kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantının hedefi, Roman topluluğunun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek olarak belirlendi. Çeşitli bakanlıkların katılımıyla birlikte Roman vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda adımlar atılması gerektiği vurgulandı.
ANKARA Bakan Göktaş, Roman Vatandaşlarına Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı toplantısında konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika