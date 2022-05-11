ANKARA) AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: "Biz bunları katillere teslim edemeyiz"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ANKARA) AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: "Biz bunları katillere teslim edemeyiz" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı.
ANKARA) AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: "Biz bunları katillere teslim edemeyiz"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
İhlas Haber Ajansı / Politika