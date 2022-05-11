ANKARA) AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: "Biz bunları katillere teslim edemeyiz"

Bakan Soylu: Pasaportlarını yırttıkları için gönderilemeyen sığınmacıları parmak izi ile sınır dışı edeceğiz

Çelik: "Avrupa Parlamentosu kadar bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne olup bittiği hakkında bilgisi yok"