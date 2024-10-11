ANKARA AK Parti, Savunma Sanayi ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Ankara.
ANKARA AK Parti, Savunma Sanayi ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
ANKARA AK Parti, Savunma Sanayi ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
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