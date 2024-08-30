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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra, Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin kızılelmasına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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