Angola ve Kongo Cumhuriyeti, Gabon'daki Darbeyi Kınadı

Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Gabon'daki darbeyi şiddetle kınayarak Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunu Gabon gündemiyle toplantıya çağırdı.

Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Gabon'daki darbeyi şiddetle kınayarak Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunu Gabon gündemiyle toplantıya çağırdı.

İki ülke liderinin Angola'daki görüşmesi sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Gabon'daki darbeye yer verildi.

Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (CEEAC) Gabon gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo ve ailesi ile hükümet yetkililerinin can güvenliğinin korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Gabon'daki darbe şiddetle kınanırken anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapılarak, "Tüm aktörler barış, güvenlik ve Gabon halkının menfaati için siyasi diyaloğu öncelemeli." ifadesi kullanıldı.

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.