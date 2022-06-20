Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu DBP'li milletvekili için toplanacak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu DBP'li milletvekili için TBMM'de toplanacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu DBP'li milletvekili için TBMM'de toplanacak. Anayasa ve Adalet Karna Komisyonu Demokratik Bölgeler Partisi El Başkanı Salihe Aydeniz için toplanacak. Aydeniz bir eylemde polise yumruk atmıştı ve kendisi hakkında fezleke süreci başlatılmıştı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Milletvekili Politika Haberler

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