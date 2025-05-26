Anayasa Mahkemesi'nden Memurlara Ek Gösterge Müjdesi

ANAYASA Mahkemesi (AYM), genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için '15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma' şartı getiren düzenlemeyi, anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal kararı, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden faydalanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, ilgili düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Başvuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de eklenen geçici 47'nci maddede yer alan 'bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce' ibaresinin, 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atanan memurlar arasında ayrımcılık yarattığı belirtildi. Aynı şartları taşıyan memurlar arasında farklı uygulama yapılmasının haklı ve makul bir gerekçeye dayanmadığı ifade edildi. Başvuruyu değerlendiren AYM, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Kararın 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

'EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI'

Kararın gerekçesinde; 657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği, ancak bu hakkın sadece 15 Ocak 2023'ten önce göreve başlayanlara tanındığı belirtildi. Bu durumun, 15 Ocak 2023 ve sonrasında atanan memurlar açısından farklı muamele anlamına geldiği vurgulanan kararda, söz konusu ayrımın nesnel ve makul bir gerekçesinin bulunmadığı ifade edildi. Yüksek Mahkeme, mesleğe başlama tarihine göre farklı uygulama yapılmasının, mülkiyet hakkı kapsamında eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.