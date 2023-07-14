Anayasa Mahkemesi, Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki Hükümleri İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve iptaline karar verdi. Karar, CHP'nin başvurusu üzerine alındı ve kararnamede yer alan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının belirlenmesi, hazine ve kamu kurumlarına ait mülkiyetlerin işlemleri ile alan başkanının atanacak kişilerde aranacak şartları düzenleyen hükümler iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi, Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

Resmi Gazete'nin bugün sayısında yer alan karara göre, CHP, 38 numaralı ve 2019 tarihli Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün, bu mümkün değilse bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, kararnamenin tümünün iptal istemini reddederken, kararnamede yer alan bazı hükümlerin ise Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Buna göre, Kapadokya Alanı'ndaki korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının alan başkanınca belirlenmesini öngören hüküm ile alan başkanınca, alandaki hazine ve kamu kurumlarına ait mülkiyetlerin satışı, kiralanması, kat karşılığı inşaat yaptırılması, üzerlerinde irtifak hakkı kurulması gibi işlemler hakkında görüş bildirmesi hükümleri iptal edildi.

Alan başkanınca, bu alanda yasaklanan fiiller ve bunlara verilecek idari para cezalarının tespit edileceğine dair hükmün de iptali kararlaştırıldı.

Yüksek Mahkeme, kararnamede yer alan, alan başkanı yardımcısı olarak atanacak kişilerde aranacak şartları düzenleyen hükmü de iptal etti.

Alan başkanlığına 7174 sayılı Kanun uyarınca aktarılacak gelirlere ek olarak başkanlığın gelirlerini düzenleyen Kararnamenin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının iptali de kararlaştırıldı.

Alana ilişkin oluşturulacak komisyonun sürekli üyelerine her toplantı için 5000 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, diğer üyelere ise her bir toplantı için 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmesini öngören hükümler de iptal edildi.