Anayasa Mahkemesi, dezenformasyonla mücadele yasasının iptal başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi, dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen düzenlemeyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım'da esastan görüşecek. Basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi olarak suçlanmasına, tutuklanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için 8 Kasım'da AYM önünde saat: 10: 00 ile 14.00 arasında "Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' tutacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen düzenlemeyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım'da esastan görüşecek. Basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi olarak suçlanmasına, tutuklanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için 8 Kasım'da AYM önünde saat: 10: 00 ile 14.00 arasında "Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' tutacak. Basın meslek örgütlerince yapılan açıklamada, "Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent'te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz" denildi.

Kamuoyunda dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü. CHP, söz konusu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım'da esastan görüşecek.

Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen'den oluşan basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi suçlanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için 8 Kasım'da Anayasa Mahkemesi önünde saat: 10: 00 ile 14: 00 arasında "sessiz protesto ve serbest kürsü" eylemi yapacak.

Basın meslek örgütleri AYM önünde yapacakları eylemle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık iki yıldır ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü gündeminin ilk sırasında yer alan sözde dezenformasyon yasası için 8 Kasım Çarşamba son gün!

Anayasa Mahkemesi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşecek.

Bir yıldır onlarca gazetecinin soruşturulmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' maddesinin keyfi suçlamalara yol açtığını artık tüm ülke biliyor, görüyor. Bu hafta sadece üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama ile karşı karşıya kalan gazeteciler bu yasa maddesinin iptal kararını Anayasa Mahkemesi önündeki 'Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' ile karşılayacak.

Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent'te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz. Basın ve ifade özgürlüğünü savunan tüm meslektaşlarımızı, okurlarımızı, sansürü kabul etmeyen demokrasi taraftarlarını sessiz protestomuza ve serbest kürsüye davet ediyoruz. Sözde dezenformasyon maddesini tarihin çöp sepetine birlikte atmaya çağırıyoruz."