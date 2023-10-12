Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini erteledi

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini erteledi.

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusu, geçtiğimiz hafta, 5 Ekim'de; Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü'nde görüşüldü. Beş üyenin olduğu 2. Bölüm, Atalay'ın başvurusunu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevk etme kararı aldı. Sevk kararında, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü 28. maddesi uyarınca Genel Kurul'a sevkine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ise Atalay'ın başvurusunu bugün için gündemine aldı.

Ancak Genel Kurul'un, Atalay dosyasını görüşmeyi ertelediği öğrenildi.

Can Atalay'ın bireysel hak ihlali başvurusunun konusu, Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde; "Başvuru; milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir" ifadeleri ile özetlenmişti.