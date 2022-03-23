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Anayasa Komisyonunda tartışma

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Anayasa Komisyonunda tartışma

TBMM Anayasa Komisyonunda tartışma çıktı.

TBMM Anayasa Komisyonunda tartışma çıktı.

Anayasa Komisyonu Milletvekili Seçim Kanunu Teklifini görüşmek üzere toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı makamının seçimlerde propaganda sürecinde yasaklardan muaf tutulmasına ilişkin olarak, "Kişi, parti, devlet birleşmesinin sonuçları. Seçimlerde siyasi partiler yarışır. Devlet yarışır mı ya? Devlet taraf olur mu? Devleti taraf yapıyorsunuz. Bu devleti çürütmektir. Cumhurbaşkanı uçağı ile gidecek, valiler karşılayacak. Ne kadar etik, ne kadar eşitlikçi. Bu teklif yürürlüğe girerse siyaset tarihine kara leke olarak geçecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise Mehmet Moğultay'ın Bakan olduğu dönemde "Ülkücüleri ve imam hatiplileri mi işe alacağız?" dediğini hatırlattı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "15 Temmuz'da hakimler Meclis'i bombaladı değil mi?" diyerek tepki göstermesi üzerine Yıldız, "Evladım benim adım Feti Yıldız, sesini yükseltme, terbiyeli ol" diye ayağa kalktı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Anayasa, TBMM, Politika, Haberler

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