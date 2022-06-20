Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz fezlekeleri için toplanacak - Haberler

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Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz fezlekeleri için toplanacak

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz fezlekeleri için toplanacak

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekeleri görüşmek için 23 Haziran'da toplanacak.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekeleri görüşmek için 23 Haziran'da toplanacak.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, 12 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteride polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşmek için 23 Haziran Perşembe günü toplanacak. Komisyon, Salihe Aydeniz'e ait 5 dokunulmazlık dosyasını değerlendirecek. Komisyon daha sonra dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırlık komisyonu kurulmasına karar verecek.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

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