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Anahtar Parti Selendi İlçe Başkanlığı'nın Genel Kurulunda Kenan Filiz Güven Tazeledi

Anahtar Parti Selendi İlçe Başkanlığı'nın Genel Kurulunda Kenan Filiz Güven Tazeledi
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Anahtar Parti Selendi İlçe Başkanlığı'nın ilk olağan genel kurulunda mevcut başkan Kenan Filiz, tek listeyle seçimi kazanarak güven tazeledi. Kongrede aydınlık Türkiye hayali ve liyakat vurgusu öne çıktı.

Anahtar Parti Selendi İlçe Başkanlığının ilk olağan genel kurulunda, mevcut başkan Kenan Filiz güven tazeledi.

Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurulun divan başkanlığını Hakan Uygun yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede bir konuşma yapan Başkan Kenan Filiz, "Biz çekmediğimiz derdin, bilmediğimiz konunun, yapamayacağımız işin altına da üzerine de söz söylemeyeceğiz. Aydınlık Türkiye hayaliyle yola çıkan, aydınlık kadroları oluşturan Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu'nun dediği gibi 'liyakatle şöhretsiz olarak buradayım' Amacımız aydınlık yolda Anahtar Parti ile yürümek, partimizi iktidar yapmak" dedi.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Kenan Filiz, partiye kayıtlı üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Kongreye Anahtar Parti Kurucular Kurulu üyesi Serbülent Vatanoğlu, İl Başkanı Şakir Candinç, ilçe başkanları Selendi'deki sivil toplum kuruluşu başkanları ile partililer katıldı. Kenan Filiz başkanlığında oluşturulan Anahtar Parti Selendi İlçe Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Coşkun Bek, Abidin Filik, Onur Terzi, Oğuzhan Sağlam, Rahmi Koçyiğit, Sezai Ustacı, Sinan Atasoy, Sefa Kıvrak, Lokman Kahraman, Gürhan Kulaksız, Özay Uğurlu, Salim Er, Kıyas Daban ve Metin Yıldız. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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