Anahtar Parti'nin Ordu'daki İlçe Binası Açıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ordu'da partisinin Ünye İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, parti binasının açılışında yaptığı konuşmada, Anahtar Parti'nin 161'inci parti olarak kurulduğunu söyledi.

İlerleyen döneme hazırlık yaptıklarını ifade eden Ağıralioğlu, anketlerde ivmelerinin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, millete umut olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birkaç ay sonra ilk 5'te olacağımızı zannediyorum. Anahtar Parti, ilk 5'e girdikten sonra Türkiye'de Türkiye'nin partisi olabilen, merkeze yürüyebilen, herkesten oy isteyebilen, çocuklarımıza insanca yaşayabilecekleri bir vatanı sunabilen, aşa, işe kavuşabilen, sofrada bereket, cebe harçlık, kasada siftah olabilen, iş adamlarına destek, finansman imkanı ve rekabet ortamı sunabilen, üniversiteleri ayağa kaldırabilen, devleti devlet, milleti millet olarak sarıp sarmalayabilen bir parti olacak. Tek parti olacağız biz Anahtar Parti."

Ağıralioğlu, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.