Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Niğde'de "Halk Buluşması" programına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Niğde'deki halk buluşmasında partisinin ilk 5 parti arasında olduğunu ve gelecek seçimlerde iktidara aday olduklarını söyledi. Partililere seslenen Ağıralioğlu, milletin umudu olduklarını vurguladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Niğde'de "Halk Buluşması" programına katıldı.

Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığınca Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Anahtar Partinin yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu ve ilk 5 parti arasına girdiğini söyledi.

Türkiye partisi olduklarını belirten Ağıralioğlu, gelecek seçimlerde iktidara aday olduklarını ifade etti.

Milletin umudu olduklarını dile getiren Ağıralioğlu, partililere seslenerek, "Siz 'Anahtar Parti' değilsiniz, memleketin 86 milyonunu kendi ailesi gibi bilecek, kendi partilisi sayacak, vazifesini yerine getirmiş olduğunu sofranın bereketinden, cepteki harçlıktan, ticaretteki bolluktan, piyasadaki rahatlıktan, adaletteki güvenden, memleketteki yaşama şartlarındaki huzurdan devamlı muhasebe edecek bir vatanseverler topluluğusunuz. Siz partici değilsiniz, memleket evlatlarısınız." ifadelerini kullandı.

Programın ardından esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
