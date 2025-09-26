Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: 'Memleketi Sizden Alacağız!'

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "10,5 ay oldu kurulalı. 161'inci parti olarak kurulduk. İlk 7 partiden biriyiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İl Başkanlığı'nın açılışı yapmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldi. Faikbey, Kazımpaşa ve Yenipazar caddesinde esnafla görüşen Ağıralioğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 10,5 ay önce kurulduklarını hatırlatan Ağıralioğlu, ilk yıllarını muhasebe edip, 2'nci yıllarında memleket için kurdukları ümitleri büyütmeye hazırlandıklarını söyledi. Ağıralioğlu, "Biz şimdi birinci yılımızı idrak etmeye, kutlamaya, muhasebe etmeye ve nasıl geldiğimizi doğru muhasebe edip ikinci yılımıza memleket için kurduğumuz ümidi büyütebilmeye adımlarımızı hızlandırmış bir partiyiz. 10,5 ay oldu kurulalı. 161'inci parti olarak kurulduk. İlk 7 partiden biriyiz. Biz artık memleketi sizden almaya karar verdik. Soru soruyoruz, cevap alamıyoruz. Hesap soruyoruz, hesap alamıyoruz. 'Bunu niçin böyle yaptınız' diye sual ediyoruz. Sual ettiklerimizin makul izahını alamıyoruz. Memleketi sizden almaya karar verdik. Nasıl alırız, görecekler, fıstık gibi alacağız. Bu memleketi kimlik kavgası yapmadan, mezhep, meşrep ve din tartışmadan, Kürtlü Türklü Alevili Sünnili saymadan alırız. Biz bu memleketi nezaketle terbiyeyle alırız. Siz böldünüz birleştirerek alırız. Siz kırdınız toparlayarak alırız. Siz kine, nefrete dilinizi teslim ettiniz, severek alırız. Siz kabalık ettiniz, nezaketle alırız. Zulmettiniz, merhametle alırız. Adaletsizlik ettiniz, adaletle alırız. Biz memleketi sizden alırız, alacağız. Göreceksiniz" diye konuştu.

Ne yapacağını bilen kadro yolda olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Sadece memleketin en iyileri Anahtar Parti'dedir demeyenlerin partisidir. Her partinin içerisinde çok kıymetli evlatlar vardır. Ama memleket bugün iyi evlatları, hak etmiş oldukları makamları hak edenlere verilmediği için bu durumdadır. Dolayısıyla biz AK Parti'de hakkı verilmediği için memlekete bolluk, bereket seli olacak evlatların da partisiyiz. Ülküsünün mürüvvetini görememiş, memleketin güçlü yarınları için emek etmiş, alın teri dökmüş, nice şeref, izzetli, milliyetçi, kuvvetli memleket evladı kenarlardadır. Onların hepsini kastederek söylüyorum. CHP'de de vardır, partisiz de vardır. Partili, partisiz. Bu memleketin yetiştirdiği bütün kıymetleri hak ettikleri yerlere teslim etme vazifesi güdüyor Anahtar Parti. Biz en iyiyiz demiyoruz, milletimiz iyi diyoruz. Biz en büyüğüz demiyoruz, devletimiz büyük diyoruz. Biz memleketin şu anda bir sorunu var mı da çözümü yoktur diyebildiğim bir tane sorumuz yoktur. Efendim şu sorun vardır da çözümü yoktur. Allah'a hamd olsun, Anahtar Parti'nin umudu şuradadır; sorunlarımız vardır, bu sorun diye saydıklarımızın hepsi çözümle aynı hizadadır."