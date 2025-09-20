Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Önemli Açıklamalar

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bu kötü yönetimde, kaba hesapla 1 trilyon dolarlık bir savrulma var. Bu parayı doğru yönetebilseydiniz, emeklilerimize bugün 20 bin lira değil 70-80 bin lira verirdiniz. Asgari ücretli diye bir zümremiz de olmazdı" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halk buluşması ve partisinin İl Başkanlığı'nın açılışını yapmak üzere Ordu'ya geldi. Altınordu ilçesi Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde konuşan Ağıralioğlu, "Bu memleket bunun 10 katı olabilirdi doğru yönetseydiniz. Paramız itibarlı olabilirdi. Pasaportumuz her kapıyı tek renk açabilirdi. Asgari ücretli ve dar gelirli diye bir zümreye hiç rastlanmaz, memlekette geçim zorluğu, sofrasına oturacak bir fakir kalmadan bu memleket ayağa kaldırılabilirdi diye şimdi AK Parti'ye, koalisyona ve ben de buraya aitim diyen herkese ve her partiye Ordu'dan şöyle sesleniyorum. Bu ülkenin ne kadar büyük bir memleket olduğunu şuradan çıkardık. 650 milyar dolar faiz ödediniz. 100 milyar dolar kur korumalı mevduata verdiniz. 250 milyar dolar kamu-özel işbirliği adı altındaki yatırımlara ayırdınız, hesapsız ve plansız harcadınız. Bu kötü yönetimde, kaba hesapla 1 trilyon dolarlık bir savrulma var. Bu parayı doğru yönetebilseydiniz, emeklilerimize bugün 20 bin lira değil 70-80 bin lira verirdiniz. Asgari ücretli diye bir zümremiz de olmazdı" dedi.

'ANAHTAR PARTİ, İTİRAZDAN KURULDU'

Anahtar Parti'nin itirazdan kurulduğunu belirten Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, hamaset girdabında fakirliği örtmeye çalışan bir cinnete itirazla kuruldu. Yapıp edemediği, başaramadığı her şeyi muhalefete ciro eden sorumsuzluğun sınırında kuruldu. 23 yıldır iktidarda oldukları halde başarısızlıklarını CHP'ye, yapamadıklarını da İsmet İnönü'ye ciro edebilme kolaycılığına itirazdan kuruldu" diye konuştu.