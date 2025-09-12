Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Bitlis'te İl Başkanlığı Binayı Açtı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bitlis'te partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Aynelbarut Sokak'ta düzenlenen açılış programında konuşan Ağıralioğlu, 85 milyon vatandaşı kucaklayabilmek için parti kurduklarını söyledi.

Memleketin sorunlarının çözümüne meşale olacaklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Anahtar Parti, milletin sessiz çığlığıdır, söylenemeyen dertlerin haykırışıdır, sizin duymadığınız, duymak istemediğiniz ne kadar sorun varsa onları millet adına size itirazla duyuracak iradenin partisidir. O yüzden bugün açılışına besmelelerle başladığımız partimizi Allah vatana ve millete hayretsin, partimiz 85 milyonun duasına ve rızasına değsin. Kalbi bu topraklara bağlı, bu topraklar için iyi şeyler düşünen her partinin mesuliyetini seçmenleriyle taşıyabilenleriz. Memleketi adaletle kalkındıracak, cumhuriyeti halkla buluşturacak, milliyetçi hareket hassasiyetiyle memleketi ayağa kaldıracak olanlarız. Milletin dertlerine deva olacak olan, milletin geleceği için yola koyulan, iyilikle başladığımız bu mücadeleyi milletin ufkunda ve zafer burçlarında iyilik taçlansın diye yola çıkan Anahtar Partilileriz."

Açılışını yaptığı İl Başkanlığı binasını gezen ve partililerle sohbet eden Ağıralioğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.